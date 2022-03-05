AFAD deprem bilinci için sahada

Türkiye’de her yıl 1-7 Mart ‘Deprem Haftası’ olarak anılıyor ve bu haftalarda çeşitli kurumlar tarafından vatandaşlara deprem ile ilgili bilinçlendirmeler yapılıyor. Kayseri’nin Cumhuriyet Meydanında ise bu sene, İHH Arama Kurtarma, AFAD, Kızılay, Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Merkezi, Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi ve Anda Derneği stant açtı. Açılan stantlarda görevli ve gönüllü çalışanlar vatandaşlara deprem gibi acil durumlarda neler yapılıp neler yapılmaması gerektiğini detaylıca anlattı.

Kayseri Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) vatandaşı bilinçlendirmek amaçlı orada bulunarak kendi birimleri ile ilgili olan broşürleri vatandaşlara dağıtarak bilgilendirme yaptı. Kayseri AFAD acil durum yönetim merkezi müdahale şube müdür vekili olarak görev alan Hasan Say, deprem haftası nedeniyle okullarda öğrencileri bilgilendirmek amaçlı tahliye tatbikatları yaptıklarını belirterek, “Bildiğimiz gibi 1 – 7 Mart deprem haftası tüm Türkiye genelinde deprem farkındalığı oluşturmak için illerimizde deprem ile ilgili deprem tatbikatlar, sergiler ve seminerler düzenliyoruz. AFAD olarak Milli Eğitim Bakanlığı’mızla birlikte tüm okullarda tahliye tatbikatları yaptık tabi bunu yapmadan önce bütün öğrencilerimize, çocuklarımıza deprem anında ve sonrasında ne yapılması gerekildiğini tek tek anlatarak tahliye ile birlikte canlı olarak öğretmeyi amaçladık. Güzel bir şekilde sonuçlandırdık” dedi.

‘875 BİN KİŞİYE EĞİTİM AMAÇLI ULAŞTIK’

Geçen sene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla birlikte tüm Türkiye’de AFAD eğitim yılı olduğunun altını çizen Say, “Geçen sene Kayseri olarak biz yaklaşık 875 bin kişiye eğitim amaçlı ulaştık. Yurt genelinde bütün illerimizde birçok insanlarımıza deprem eğitimi verdik” diye konuştu.

‘DEPREM TÜRKİYE’NİN GERÇEĞİ’

Deprem açısından risksiz bölgede yaşayan insanlarında hazırlıklı bir şekilde olası bir depreme karşı önlem alması gerektiğini söyleyen Hasan Say, “Depremin önemini anlamak depremi yaşamakla birebir alakalı. Mesela Kayseri’miz deprem kuşağı olarak risk ihtiva etmediği için biz bunu İzmir’deki bir vatandaşımıza anlatırken veya Elazığ’daki vatandaşıma anlatırken yaşadığı için biraz daha yakından hissedebiliyor ama biz diyoruz ki deprem Türkiye’nin gerçeği. Daha önce de Sarıoğlan ilçesinde salladık. Herkes depreme hazırlıklı olmalı ve depremi yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Deprem anında yapmamız ve yapmamamız gerekenler var. Eşyalardan dolayı çok kayıplar veriyoruz. Eşyalarımızı mutlaka sabitlemeliyiz. Özellikle yüksekten atlamalar sonucunda meydana gelen yaralanmalar ve can kayıpları bazen depremin sayısından bile fazla oluyor. Bunları özellikle yapmamalıyız. Çök kapan tutun metotlarını bilmeliyiz ve bunu hangi eşyaların yanında yapmamız gerektiğini özellikle bilmeliyiz” ifadelerini kullandı.

