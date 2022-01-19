Adliye önünde vurulan Gökhan Özcan hayatını kaybetti

Cinayet şüphelisi İ.A. sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

Olay dün, Kocasinan ilçesi Kayseri Adliyesi yanında meydana geldi. İ.A., eşi C.A.’ya cinsel taciz ve şantaj uyguladığı suçuyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Gökhan Özcan'ı (35) mahkeme çıkışı kızının da içinde bulunduğu aracıyla seyir halindeyken vurdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Özcan, doktorların tüm müdahalesi rağmen hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen İ.A Emniyetteki ki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

