Adliye önünde vurulan Gökhan Özcan hayatını kaybetti

Kayseri'de dün adliye çıkışında otomobili içerisinde İ.A. tarafından vurulan Gökhan Özcan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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  • 19.01.2022 13:25
  • Güncelleme: 19.01.2022 13:25
Adliye önünde vurulan Gökhan Özcan hayatını kaybetti

  Cinayet şüphelisi İ.A. sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.
Olay dün, Kocasinan ilçesi Kayseri Adliyesi yanında meydana geldi. İ.A., eşi C.A.’ya cinsel taciz ve şantaj uyguladığı suçuyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Gökhan Özcan'ı (35) mahkeme çıkışı kızının da içinde bulunduğu aracıyla seyir halindeyken vurdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Özcan, doktorların tüm müdahalesi rağmen hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen İ.A Emniyetteki ki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.
 

BGC

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