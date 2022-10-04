Adınıza kayıtlı mobil hatları e-Devlet’ten öğrenebilirsiniz

Türkiye’de başkası üzerine hat çıkarmanın peynir ekmek yemek gibi kolay bir şey olduğunu söyleyen Şahin, “E-devletten takip edeceğiz, eğer adımıza hat varsa savcılığa şikayette bulunacağız. Bunu da hat iptal edilsin diye değil, yarın o hattı kullanan kişi eğer bir suç işlerse, biz savunmamızda biz şikayetçi olmuştuk demek için yapacağız” dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, geçtiğimiz günlerde Kayseri’de bir vatandaşın adına kayıtlı 14 bin telefon hattının bulunması üzerine durumlarda neler yapılması gerektiği hakkında bilgi verdi. Türkiye’de başkası üzerine hat çıkarmanın peynir ekmek yemek gibi kolay bir şey olduğunu söyleyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin, “Çok basit. Çünkü binlerce hat açılıyor insanların adına. Bu insanlar şikayet ediyorlar, savcılığa gidiyorlar fakat hiçbir işlem yapılmıyor. Bayiye de işlem yapılmıyor, kimin yaptığı da belli olmadığı için takipsizlik veriliyor. Bu kullanan kişilere de takip yapılmıyor. Bu çok garip. Aslında bakarsanız bunun savcılar açısından çok net bir işaret olması lazım. Yani bir insan başkası adına neden bir hat alır. Çünkü kendi bir suç işleyecek yakalanmak istemiyor. Ve bütün suçlar hat aldığı kişinin üzerine gidiyor. O mağdur vatandaşında hiçbir şeyden haberi yok, bir anda polis çağırıyor ya da polis yakalayıp götürüyor. Kendisini anlatana kadar bir süre geçiyor. Ve bu süre sonunda vatandaş mağdur olurken, öteki hattı kullanmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

‘ADAMLAR SUÇ İŞLEMEK İÇİN BAŞKASI ADINA HAT ALIYOR’

Başkası adına çıkarılan hatlardan dolayı bayilerin bir zarara uğramadığını dile getiren Şahin, “Bayiye bir zarar verilmiyor zaten. Bayi ‘ben kimin yaptığını bilmiyorum’ dediği zaman suçtan kurtuluyor. Masum hale geliyor çalışanları ifadeye çağırılmıyor. Bayiler ‘evet ben yaptım’ dediği zaman ceza verecek Savcı ama o da ‘ben yapmadın, kimin yaptığını bilmiyorum benim bir sürü çalışanım var diyor’. Bu durum bu kadar kolay olmamalı. Adamlar baştan tasarlayarak bir suç işlemek için başkası adına hat alıyor. Bu kadar kolay bu. Şu çağdayız, o telefonların sinyalleri takip edilebilir. Her şeyden önce bir suçlu bulacaksın. Ama hiçbir şey yapılmıyor” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların e-devlet üzerinden kendi adlarına çıkarılan hatları takip etmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, “E-devletten takip edeceğiz, adımıza hat varsa savcılığa şikayette bulunacağız. Bunu da hat iptal edilsin diye değil, yarın o hattı kullanan kişi eğer bir suç işlerse, biz savunmamızda biz şikayetçi olmuştuk demek için yapacağız. Yoksa iptal edilmeyecek o da ceza almayacak Maalesef Türkiye’de tablo bu. İnşallah başkası adına hat alanlar bir savcının eşinin adına alır, bir hakimin eşinin adına alır, bir emniyet müdürünün eşinin adına alır, bir valinin çocuğunun adına alır da o zaman yakalanırlar” diye konuştu.