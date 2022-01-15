Haberler / Spor / Adana Demirspor:1 Kayserispor:1 ( Maç bitti) Adana Demirspor:1 Kayserispor:1 ( Maç bitti) adana demirspor:1 Kayserispor:0 (maç devam ediyor) PAYLAŞ 15.01.2022 14:54 Güncelleme: 15.01.2022 16:07 Kayseri Gündem - Kayseri Gündem Kurumsal Haber Kayseri Gündem HABERİ PAYLAŞ: İlk Yorum Yazan Sen Ol! BUNLARA DA BAKIN İnsanların evine uyuşturucu yerleştirip kumpas kuranlara operasyon 'Hava 38' 219 hasta için havalandı BBP’li Çevrim: “Küçük esnafa sahip çıkılmalı” Kayserispor, Adana Demirspor’a Konuk Oluyor KASKİ’den CHP’li Çetin Arık’a yanıt Ekmeğe bir ayda ikinci zam yolda Çok Okunanlar 1 3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada 2 Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı 3 Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı 4 En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi 5 Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım 6 Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!) İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Kablo çalan çete çökertildi Kayserispor Süper Lig’de 5 haftadır kaybetmiyor DAHA FAZLA Başkan Akay, Demirhan'ı kutladı Oto Sanatkarlar Odası'nda Genel Kurul heyecanı Tramvay ve otobüs araçlarıyla 86 milyon yolcu taşındı Erciyes'te insan seli Kayseri'de 150 personelle huzur operasyonu