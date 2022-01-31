Açlık sınırı asgari ücret seviyesine yükseldi

Türk-İş Kurumu’nun hesaplamasına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve yeterli beslenmesi için harcaması gereken açlık sınırı tutarı 4 bin 249 lira 95 kuruşa yükseldi. Gıda harcaması, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalar yani yoksulluk sınırı tutarı da 13 bin 843 lira 50 kuruşa çıktı. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise, 5 bin 587 lira olarak hesaplandı.