'Acısı hala yüreğimizde'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 17 Aralık 2016'da gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit olan askerlerimizi rahmet ve minnetle andı.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 15.12.2021 12:03
'Acısı hala yüreğimizde'
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 17 Aralık 2016’da gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit olan askerlerimizi rahmet ve minnetle andı.

17 Aralık saldırısının 5. yıldönümünde bir mesaj yayımlayan Başkan Yalçın, yaşanan olaydan duydukları acının hala taze olduğuna dikkat çekerek, “Bundan 5 yıl önce gerçekleştirilen hain saldırıda 15 yiğidimizi şehit verdik. Çok sayıda askerimiz de yaralandı. O an hissettiğimiz acıyı, hüznü ve kederi bugün de aynen yaşıyoruz. Ancak unutulmasın ki bu millet büyük millettir. Haince saldırılarla bölünüp parçalanacak bir millet değildir. 17 Aralık 2016’daki saldırıda 15 askerimizi şehit edenler, işbirlikçileri ve uzantıları hak ettikleri cezayı alacaktır. Bu hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anarken gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Vatan onlara minnettardır. Şehit ve gazi yakını olma onuruna erişen ailelerine de bir kez daha başsağlığı ve sabırlar diliyorum.” ifadelerini kullandı. 
 

Kurumsal Haber

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de PKK'lı 2 kişi yakalandı

Kayseri'de PKK'lı 2 kişi yakalandı

Kocasinanlı çocuklar milli değerlere bağlı yetişiyor

Kocasinanlı çocuklar milli değerlere bağlı yetişiyor

KAYMEK'ten anne babalar için ilk yardım kursu

KAYMEK'ten anne babalar için ilk yardım kursu

Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

Erciyes Teknopark 'Benim İşim Girişim' Yarışmasının Ödül Töreni yapıldı

Erciyes Teknopark 'Benim İşim Girişim' Yarışmasının Ödül Töreni yapıldı

Başkan Büyükkılıç Talas'ta muhtarlarla buluştu

Başkan Büyükkılıç Talas'ta muhtarlarla buluştu

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
KAYSERİ'DEN DÜNYAYA 500 TON GİLABURU

KAYSERİ'DEN DÜNYAYA 500 TON GİLABURU

3
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

4
MERHUM ŞAİR KARAKOÇ İÇİN HUNAT'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

MERHUM ŞAİR KARAKOÇ İÇİN HUNAT'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

5
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

6
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
13 milyon 326 bin Euro olan 6 adet raylı sistem aracı alınıyor

13 milyon 326 bin Euro olan 6 adet raylı sistem aracı alınıyor

Başkan Gözbaşı'dan maça davet

Başkan Gözbaşı'dan maça davet

DAHA FAZLA
Kayseri'ye savunma sanayisi yatırımı yapılacak mı?

Kayseri'ye savunma sanayisi yatırımı yapılacak mı?

'Kutlu Dağ Erciyes' kitabı tanıtılacak

'Kutlu Dağ Erciyes' kitabı tanıtılacak

Milyonlar harcanan projeler boş duruyor

Milyonlar harcanan projeler boş duruyor

Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da muhtarları dinledi

Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da muhtarları dinledi

Ak parti il teşkilatından Hacılar belediyesine ziyaret

Ak parti il teşkilatından Hacılar belediyesine ziyaret