Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına 'temel ilkyardım' eğitimi verildi

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, kurum ve kuruluşlara yönelik ilkyardım eğitimi veriyor. Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından koordine edilen eğitimler kapsamında, 23-24 Mart tarihlerinde, Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına teorik ve uygulamalı olarak ‘temel ilkyardım’ eğitimi verildi.

Eğitmenler, temel yaşam desteği, tam tıkanmalar (solunumum tamamen durması - heimlich manevrası), yaralanmalar, hayvan ısırmaları, kırık-çıkık-burkulma, sıcak çarpması, kanama, kalp krizi, zehirlenme ve taşıma teknikleri gibi ilkyardım konularını katılımcılara uygulamalı olarak anlattı.

16 saat süren eğitimin ardından yapılan sınavda başarılı olan tüm katılımcılara, 3 yıl geçerliliği olan ‘İlkyardımcı Sertifikası’ ve ‘İlkyardımcı Kimlik Kartı’ verildi.