Açıkhava Reklamcıları 22 Eylül'de Kayseri'de

Açıkhava Reklamcılar Derneği, endüstriyel reklamcılık sektörünü tanıtmak ve sektörü bilgilendirmek maksadıyla 22 Eylül Perşembe günü Ticaret Odası Salonunda bir seminer düzenliyor.

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  • 20.09.2022 18:27
  • Güncelleme: 20.09.2022 18:27
Açıkhava Reklamcıları 22 Eylül'de Kayseri'de

Sektörün firma sahipleri ve yöneticileri, ARED (Açıkhava Reklamcılar Derneği) faaliyetleri ve FESPA Eurasia 2022 Fuarı hakkında bilgilendirilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan KAYRED (Kayseri Açıkhava Reklamcılar Derneği) Başkanı Ali Yunusoğlu, sektörle ilgili bilgilendirme ve teknolojik gelişmelerin yanı sıra, konusunda uzman konuşmacıların katılacağı, ‘Endüstriyel Reklamcılıkta Başarının Sürekliliği’ ve ‘Kentin Öteki Yüzü ve Endüstriyel Reklam Ürünleri’ konularında seminerler organize ettiklerini ve çevre vilayetlerden de sektör temsilcilerini davet ettiklerini belirtti.

ARED Başkanı Şahin Acar ve KAYRED Başkanı Ali Yunusoğlu’nun açılış konuşmasını yapacağı toplantıda, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lale Özgenel ve Gama Reklam A.Ş. yöneticisi Mehmet Özbakır birer seminer verecekler.
 

Haber Merkezi

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