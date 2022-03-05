Acenta temsilcilerine Kayseri anlatıldı

Kayseri'yi tanıtmak için yurt dışında faaliyet gösteren seyahat acenta temsilcileri Kayseri'ye getirildi. Kayseri'yi çok sevdiğini belirten Tatjana Kabadayi, Erciyes ve şehrin değişik noktalarındaki tarihi mekanlara hayran kaldığını söyledi. 

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  • 05.03.2022 18:41
  • Güncelleme: 05.03.2022 18:41
Acenta temsilcilerine Kayseri anlatıldı

COOP TRR Kooperatifi organizasyonuyla yurt dışından yaklaşık 15 seyahat acente temsilcisi, şehri tanımak için Kayseri’ye geldi. Farklı ülkeden gelen turistler, Kayseri Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri tarafından gezdirildi. Amaç, Kayseri’nin yurt dışındaki tanınırlığını arttırmak ve acentelerin gezi programlarına Kayseri’yi de eklemelerini sağlamak. 

Almanya’dan gelen acenta temsilcisi Tatjana Kabadayi, “Kayseri’ye en son 2 sene önce de gelmiştim ve çok beğenmiştim. Kış turizmi için Erciyes harika. Kentin farklı noktalarında bulunan tarihi mekanlar da ilgi çekici. Kayseri’yi Avrupa pazarına tanıtmak istiyoruz. Özellikle genç kuşaklara buranın kültürünü anlatmak gerekiyor” diye konuştu.

Kayseri Kültür ve Turizm Müdürlüğü Enformasyon Memuru Mustafa Olgun da, “İlimize Avrupa’dan gelen misafirlerimiz Avrupa Birliği seyahat acenteleri birliği kanalıyla bizden bir talepte bulundular.  İlimize gelen bu önemli seyahat Acentelerini info anlamında Kayserimizin tarihi ve turistlik yerlerini gezdirip tanıtıyoruz.  Bizim amacımız Kayseri’ye turist getirmek.  Şuan itibariyle bu grupta 15 tane önemli seyahat Acentesi var. Bizler bu gelen vatandaşların ilerleyen süreçte farklı kişilerle yeniden ülkemize geleceğine inanıyoruz” diye konuştu.

1ha

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