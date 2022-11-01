Aç kalan tilkiyi peynirle besledi
Silivri'de aç kalan tilki bir evin yanına geldi. Tilkiyi fark ededen ev sahibi peynirle besledi.
- 01.11.2022 14:11
- Güncelleme: 01.11.2022 14:11
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Silivri’de aç kalan tilki bir evin yanına geldi. Tilkiyi fark ededen ev sahibi peynirle besledi.
Silivri’de aç kalan bir tilki Kadıköy Mahallesi’nde bulunan bir evin bahçesine girdi.
Yiyecek arayan tilkiyi fark eden ev sahibi, bahçeye çıkarak tilkiyi peynirle besledi.
Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.
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