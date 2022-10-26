Aç kalan domuz sürüsü yerleşim alanına indi: Çiftçiler tedirgin

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde aç kalan domuz sürüsü yerleşim alanına indi. Bir vatandaş tarafından görüntülenen domuzların, ekili alanlara zarar verdiği ifade edildi. 

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  • 26.10.2022 17:43
  • Güncelleme: 26.10.2022 17:43
Aç kalan domuz sürüsü yerleşim alanına indi: Çiftçiler tedirgin

Havaların soğumasıyla hayvanlarda olumsuz etkileniyor. Aç kalan domuzlar yiyecek bulmak için yerleşim alanına yakın yerlere iniyor. Yeşilhisar ilçesi Karacabey Mahallesinde yaşayan Çiftçi Furkan Kökçe, tarlasından döndüğü esnada 23 tane domuzdan oluşan sürüyle karşılaştı. Çiftçi cep telefonuyla o anları kaydetti. 

Yaban domuzlarının ürünlerine zarar verdiğini belirten Kökçe, “İlçe genelinde ve mahallelerde kontrolsüz bir şekilde çoğalan bu domuzlar çiftçilerimize ve ürünlerimize büyük zararlar veriyor. Ben de tarlamdan gelirken aniden önüme büyük bir sürü çıktı. Saydık 23 tane idiler. Arabada olmasaydık saldırabilirlerdi. Bu durumdan mustaribiz. Yetkililerden bir an evvel çözüm bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

1ha

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