A. Samet Özer Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi'nin Temeli Atılıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi'nde, hayırsever işbirliği ile yapımına başlanacak olan A. Samet Özer Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi'nin 19 Ekim Çarşamba günü temelinin atılacağını söyledi.

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  • 18.10.2022 12:13
  • Güncelleme: 18.10.2022 14:49
A. Samet Özer Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi'nin Temeli Atılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi’nde, hayırsever işbirliği ile yapımına başlanacak olan A. Samet Özer Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi’nin 19 Ekim Çarşamba günü temelinin atılacağını söyledi.

365 metrekare alanda inşa edilen yapının mahallede bir ihtiyacı daha karşılayacağını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; "Melikgazi’mize 8 adet diyanet eğitim ve kültür merkezi kazandırıyoruz. Her alanda olduğu gibi dini tesisler alanında da çalışmalar yapıyoruz. Önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın ihtiyacıdır. Bahçelievler Mahallemizde vatandaşlarımız için güzel hizmetler yapıyoruz. Burada bir eksik daha gideriliyor. Yapının zemin katında 4-6 yaş dönemindeki çocukların zihinsel, duygusal, sosyal, dinî ve ahlakî gelişimi destekleyeceği sınıf ve oyun odaları bulunuyor. Birinci katta ise bayanların dini ve ahlaki eğitimlerini tamamlamalarına yönelik sınıflar ile bir adet toplu etkinliklerin yapılabileceği çok amaçlı salon bulunmakta. Gençlerimiz buradan eğitim alacak. İnşallah bayan kardeşlerimizde burada güzel çalışmalar yapacak. Rabbim herkese bu şekilde güzel hayırlar yapmayı nasip etsin. A. Samet Özer Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi’nin 19 Ekim Çarşamba günü (yarın) saat 13.00’te temelini atıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bekleriz" dedi.

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İHA

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