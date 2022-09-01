Zehir taciri, kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.T. isimli şüphelinin araç ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şüpheliye düzenlenen operasyonda araç tespit edilerek, ‘dur’ ihtarı yapıldı. Aracıyla kaçmaya başlayan şüpheli, takip sonucu durduruldu. Şüpheli, araç kapılarını açmayınca polis ekipleri ise camları kırarak müdahalede bulundu.

Şüpheli E.T.’nin üzerinde ve araçta yapılan aramada, 108 gram uyuşturucu metamfetamin, 2 gram eroin, 1 hassas terazi, 26 sentetik hap, 1 uyuşturucu tartımında kullanılan ölçek kaşık, 1 ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalan 2 şüpheli hakkında işlem yapılırken, E.T. isimli şüpheli ise ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.