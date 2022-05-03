9 yıldır yapıyor, psikologlar onu öneriyor

Sivas'ta yaşayan Hatice Özdere, 9 yıl önce gittiği el sanatları kursundan öğrendiği ahşap boyama mesleği psikolojik tedavi gibi geliyor.

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  • 03.05.2022 09:45
  • Güncelleme: 03.05.2022 09:45
9 yıldır yapıyor, psikologlar onu öneriyor
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Sivas’ta yaşayan Hatice Özdere, 9 yıl önce gittiği el sanatları kursundan öğrendiği ahşap boyama mesleği psikolojik tedavi gibi geliyor.

9 yıl önce gittiği el sanatları kursundan mezun olduktan sonra iş yeri açan Hatice Özdere birçok kadına kurs vererek bu mesleği öğretiyor. Aldığı hazır ahşap ve bibloları boyayarak yeni bir görünüme kazandırarak satışını yapıyor. Mesleğinin terapi gibi olduğunu düşünen Özdere, kursta eğitim gören birçok kadının bazı psikologların önerisi üzerine geldiğini belirtiyor. Bu işe başlamadan önce kendini boşlukta hisseden Özdere kendisi gibi olan bütün kadınların bu mesleğe yönelmesini tavsiye ediyor.

"Resmen terapi gibi, yaparken hiçbir şey düşünmüyorsunuz"

Mesleğe nasıl başladığını ve bu mesleği yaparken neler hissettiğinden bahseden Hatice Özdere,”Mesleğim normalde el sanatları, el sanatları mezunuyum böyle bir dükkân açmaya çok istekliydim, 9 yıldır burada bu işle uğraşıyorum. İlk başlarda ahşap boyama kursuna gittim. Bu kursta kendimi farklı gördüm. Çok heveslendim, çok istek duydum böylelikle bu işe başlamış oldum. Mesleğimiz ahşap boyama altında polyester, seramik, evde eski ne varsa yenileme üzerlerinde desenler uyguluyoruz. Mesleğim bana göre her şeyden önce bir terapi gibi, herkesin yapmasını tavsiye ederim. Resmen terapi gibi yaparken hiçbir şey düşünmüyorsunuz, dünya ile ilişkinizi kesiyorsunuz sadece kendinize odaklanıyorsunuz” dedi.

“Rahatsızlığı olanlar resmen düzeldi”

Açtığı kursa gelen öğrencilerin çoğunun psikolojik hastalığı olduğunu belirten Özdere, “El sanatları kursuna 9 yıl önce başladım. Ev hanımıydım, çocuklarımı büyütmüştüm ama bir boşlukta bulunuyordum. Ne yapabilirim diye düşündüm. El sanatları mezunu olduğum için ahşap boyamayı tercih ettim. Ahşap boyamaya başlayınca neden bir dükkânım olmasın dedim. Dükkânı açınca her şey kendiliğinden geldi. Bir iş yeri açmak için başlamak lazım, istemek lazım ardından başlayınca her şey kendiliğinden geliyor. Hoşuma gidiyor iyi ki açmışım, iyi ki yapmışım diye düşünüyorum. Dükkânı açtıktan sonra Evde oturarak zaman öldürmüşüm diye düşündüm. Bu mesleği yaparken boyamaya başlıyorsunuz her şeyi unutuyorsunuz, kafanızda ki çözemediğiniz o sorular tamamen gidiyor. Bayanlara kursta veriyorum. Psikiyatri doktoruna giden bayanlara doktorlar gitmeleri için bir kurs önermiş bu kursta tavsiyeler içinde varmış. Gelen bayanların çoğu da çok memnun kaldı, rahatsızlığı olanlar resmen düzeldi diyebilirim” diye konuştu.

İHA

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