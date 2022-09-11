9 hırsızlık olayının şüphelisi 7 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda toplam 9 hırsızlık olayının şüphelisi 7 kişi yakalandı.

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  • 11.09.2022 09:36
  • Güncelleme: 11.09.2022 10:15
9 hırsızlık olayının şüphelisi 7 kişi yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda toplam 9 hırsızlık olayının şüphelisi 7 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 adet jant ve lastik çalınması, oto hırsızlığına teşebbüs, 5 bin TL değerinde bisiklet hırsızlığı, yaklaşık 300m enerji nakil kablosu hırsızlığı, mazgal hırsızlığı, 55 bin TL değerinde el eşyası ve güvercin hırsızlığı ve evden hırsızlık olmak üzere toplam 9 hırsızlık olayının şüphelisi 7 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

İHA

Kayseri Gündem
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