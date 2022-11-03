9 bin 600 işçinin yemek ücretleri net 55 TL oldu

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda belediyeler, belediye kuruluşları ve mahalli idarelerde çalışan üyelerinin yemek ücretlerinin net 55 TL’ye çıkartıldığı söyledi.

Çelik, yaptığı açıklama da büyükşehir belediyeleri arasında işçilerin yemek ücretleriyle alakalalı ilk iyileştirmenin Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından genelgeler yayınlanır yayınlanmaz Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz ve Genel Sekreter Yardımcılarımızın katkılarıyla ek protokol yapılmış ve üyelerimizin tamamının yemek ücretleri net 55 TL’ye yükseltilmiştir. İller arasında da ilk Nevşehir Belediyemiz ek protokolü imzalayarak diğer iller arasında ilke imza atmışlardır.”

Kayseri ve Nevşehir illerinde toplamda 56 işyerinde yetkili sendika olduklarını belirten Çelik, “Örgütlü olduğumuz belediyeler, belediye kuruluşları ve mahalli idarelerde çalışan 9 Bin 600 üyemizin tamamına ek protokol yapılarak yemek ücretleri net 55 TL çıkartılmıştır. Başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç’a, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimize, Genel Sekreter Yardımcılarımıza, Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar Belediye Başkanlarımıza zaman geçirmeden ek protokollerimizi imzaladıkları için teşekkür ediyorum. Ayrıca Nevşehir Belediye Başkanımız Mehmet Savran’a, ek protokolümüzde emeği geçen yöneticilerimize, Ürgüp, Çalış, Çat, Derinkuyu, Göre, Göreme, Gülşehir, Sulusaray, Tatlarin, Yazıhüyük Belediye Başkanlarıma ayrı ayrı üyelerimiz ve sendikam adına teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Çelik, “Son dönemdeki ekonomik gelişmeler neticesinde ek protokollerle iyileştirebileceğimiz ölçüde tüm işçilerimizin maddi imkanlarını iyileştirmenin gayreti içindeyiz. Son olarak da yemek ücretlerinde artışla birlikte üyelerimizin maaşlarına olumlu ölçüde yansıyacaktır. Ek protokollerimiz tüm işçi kardeşlerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.