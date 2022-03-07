85 yaşında Erciyes'i gördü

Kayseri’de yaşayan 85 yaşındaki Meryem Uslu, yurtdışından gelen kızı ve damadının desteğiyle ilk defa Erciyes’i gördü.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, kayakçıların yoğun ilgisi ile karşılaşmaya devam ediyor. Kayseri’nin İncesu ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Meryem Uslu da Almanya’dan gelen kızı ve damadı ile gezmeye gelerek hayatında ilk kez Erciyes’i gördü. Erciyes’i gördüğü için çok mutlu olan Meryem Uslu, tekrar gelmeyi çok istediğini söyledi. Annesi mutlu olunca kendisinin de mutlu olduğunu söyleyen Fatma Ülker, “Bugün annemi gezmeye getirdim buraya. Anneme, ‘bir değişiklik olur gel seni Erciyes’e çıkaralım’ dedik. ’Üşürüm’ dedi ama sonunda kabul etti. Kendimi iyi hissediyorum. Annem mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. 85 yaşındaki annem buraya kadar gelebildiyse herkes gelebilir. Değişiklik olur, moralleri düzelir ve kendilerini iyi hissederler. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. Annem gelebildiyse herkes gelebilir” dedi.

Yaşlılara hizmet etmeyi ve kaynanasını da çok sevdiğini söyleyen İsmet Ülker de, “Almanya’da yaşıyorum ve memleketime izine geldim. Erciyes’i çok seviyoruz ve buralara gezmeye geliyoruz. Gelirken de kaynanamı alıp geldim. Buraları görsün diye. Kendisi mutlu olunca ben de çok mutlu oldum. Kaynanamı çok seviyorum, yaşlılara hizmet etmeyi de çok severim. Onun için aldım geldim, buraları bir gezdirelim görsün diye. Dünyanın önü de var sonu da var” ifadelerini kullandı.

Erciyes’i ilk defa gören 85 yaşındaki Meryem Uslu ise, “Kızım ve damadım yurtdışından geldiler ve beni Erciyes’e getirdiler. Buraya geldiğim için de çok memnun oldum. Burası çok güzel bir yermiş. Bir daha gelmeyi de çok isterim” diye konuştu.