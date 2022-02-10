83 yaşındaki Zeliha teyzenin ördüğü çoraplar sınırdaki askerlere ulaştı

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Zeliha Teyze'nin sınırdaki askerlerin üşümemesi için ördüğü çoraplar Mehmetçik'e ulaştı. Çorapları alan askerler, Zeliha Teyze'ye teşekkür etti.

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  • 10.02.2022 10:15
  • Güncelleme: 10.02.2022 10:43
83 yaşındaki Zeliha teyzenin ördüğü çoraplar sınırdaki askerlere ulaştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Develi ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Zeliha Teyze’nin sınırdaki askerlerin üşümemesi için ördüğü çoraplar Mehmetçik’e ulaştı. Çorapları alan askerler, Zeliha Teyze’ye teşekkür etti.

Develi ilçesine bağlı Gümüşören Mahallesi’nde yaşayan Zeliha Kurtoğlu; sınırda görev yapan askerlerin üşümemesi için ördüğü çorapları askerlere ulaştırmak için Develi Kaymakamlığı’ndan yardım istemişti. Develi Kaymakamı Sinan Aslan; Zeliha Kurtoğlu’na teşekkür ziyaretinde bulunarak; çorapları sınırdaki askerlere ulaştırmak için harekete geçmişti. Zeliha teyzenin ördüğü çoraplar, Van’ın Çaldıran ilçesinde İran sınırındaki askerlere ulaştı. Askerler; çorapları kendi elleriyle ören Zeliha teyzeye ve çorapların askerlere ulaşmasını sağlayan Develi Kaymakamı Sinan Aslan’a teşekkür etti. Mehmetçik, “Develi Gümüşören Mahallesi’nde yaşayan Zeliha Kurtoğlu teyzemiz kendi elleriyle ördüğü çorapları huduttaki askerlere göndermiş, kendisinden Allah razı olsun, ellerinden öperiz. Bu çorapların bize ulaşmasında yardımcı olan Develi Kaymakamı Sinan Aslan beye de çok teşekkürler ediyoruz. Sizler var oldukça biz burada gönül rahatlığıyla görev yapıyoruz, sizin de içiniz rahat olsun ki biz nöbetteyiz, sizler de gönül rahatlığı ile evlerinizde oturabilirsiniz” dedi.

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İHA

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