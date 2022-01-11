83 yaşındaki Zeliha teyze nöbet tutan askerler üşümemesi için çorap ördü

Develi'de yaşayan 83 yaşındaki Zeliha Kurtoğlu, nöbet tutan askerlerin üşümemesi için ördüğü çorapları ilçe kaymakamlığına teslim etti.

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  • 11.01.2022 12:26
  • Güncelleme: 11.01.2022 14:27
83 yaşındaki Zeliha teyze nöbet tutan askerler üşümemesi için çorap ördü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Develi’de yaşayan 83 yaşındaki Zeliha Kurtoğlu, nöbet tutan askerlerin üşümemesi için ördüğü çorapları ilçe kaymakamlığına teslim etti.

İlçeye bağlı Gümüşören mahallesinde yaşayan Zeliha Kurtoğlu; nöbet tutan askerlerin üşümemesi için çorap ördü. 2 ayda dokuz adet çorap ören Zeliha Kurdoğlu; ördüğü çorapları askerlere göndermesi için Develi Kaymakamlığına müracaat etti. 83 yaşındaki Zeliha Kurdoğlu’nun askerler için çorap ördüğünü öğrenen Develi Kaymakamı Sinan Aslan ise Zeliha Kurdoğlu’nu evinde ziyaret etti. Kurdoğlu; "Doğu kışın çok soğuk, ’Nöbet tutan askere geçen seneden beri çorap örüp salacam’ diyordum, iki ayda 9 çorap ördüm. Ördüğüm çorapları göndermek içi Develi Kaymakamlığına gittim. Çorapları Doğu’daki askerlere göndermelerini rica ettim, askerlere bol bol selam söylemelerini istedim" ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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