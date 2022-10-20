80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

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  • 20.10.2022 00:26
  • Güncelleme: 20.10.2022 09:55
80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Orkide Sokak’ta meydana gelen olayda, F.A.’yı(80) ziyarete gelen yakınları yaşlı kadının yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede F.A.’nın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri de evde inceleme yaptı. F.A.’nın cenazesi incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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