80 akülü araç sahiplerini buldu

Bir hayırsever tarafından alınan 80 akülü araç 'Emniyetle Engelsiz Yarınlar Projesi' kapsamında ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

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  • 17.09.2022 12:43
  • Güncelleme: 17.09.2022 12:43
80 akülü araç sahiplerini buldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

‘Emniyetle Engelsiz Yarınlar Projesi’ kapsamında bir hayırsever iş insanı Çetin Şen tarafından alınan 80 akülü aracın ihtiyaç sahiplerine dağıtımı için tören düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen akülü araç dağıtım törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, Hülya Nergis Atçı, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kâmil Karabörk, hayırsever iş insanı Çetin Şen, il protokolü, engelli vatandaşlar ve yakınları katıldı.

Törende konuşan Özhaseki, “Kayseri’de iyi bir iş insanımız aynı zamanda Çetin Bey’in yapmış olduğu bu güzelliği paylaşmak için toplandık. Allah Çetin Bey’e ve onun gibi hayır işleyen istihdam oluşturan, işçi çalıştıran, üretim yapan ve satan sonrada kazandıklarını toplumla bölüşen tüm iş insanlarımızın keselerine bin bereket versin” dedi.

Hayır sever iş insanına teşekkür eden Vali Çiçek de, “Hayırseverimizin burada emniyet vesilesiyle dağıtığı araçlar ne ilk ne de son. Hayırseverimizin bu tekerlekli sandalyeleri emniyetimizle dağıtıyor olması, emniyetimize hem moral veriyor hem de sosyal sorumluluğunu artırıyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, Emniyetle Engelsiz Yarınlar Projesi’ kapsamında hazırlanan organizasyon için emeği geçen herkese teşekkür etti. Büyükkılıç, “80 hemşerimizi akülü araçlarla buluşturduk. Böylesine güzel bir organizasyonda emeği geçenlere yürekten teşekkür ederim” dedi.

Program kapsamında konuşan Emniyet Müdürü Karabörk ise, "Emniyetle Engelsiz Yarınlar Proje’mizdeki genel amacımız engelli kardeşlerimizin yaşadığı çevreye ve sosyal hayata uyumunu kolaylaştırılmasına ve özgüveni gelişmiş bireyler olarak hayatlarına devam etmelerine yardımcı olmaktır” şeklinde konuştu.

Program sonrasında engeli vatandaşlara akülü araçlar teslim edildi.

1ha

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