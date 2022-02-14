8 milyon TL'lik projede başvurular başladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın kırsal kalkınmaya destek olan ve 8 milyon 242 bin TL değerindeki ‘Koyunlar artıyor, meralar şenleniyor’ projesinin 3 bin 200 küçükbaş dağıtımını içeren ikinci kampanyasına başvurular başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla tarım ve hayvancılık ile uğraşan çiftçi ve besicilere 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da destek olmaya devam ediyor. Kayseri’de takdir toplayan Başkan Büyükkılıç’ın ‘Koyunlar artıyor, meralar şenleniyor’ projesindeki küçükbaş hayvan miktarı, yine Büyükkılıç’ın talimatı ile ortalama 3 kat arttırılarak 2021 yılında dağıtılan 2 milyon lira değerindeki toplam bin 100’den, 8 milyon 242 bin 560 lira değerindeki 3 bin 200 küçükbaş hayvana yükseltildi. Geçtiğimiz yıl Kayseri’deki kırsal mahallerde teslimatı yapılan küçükbaş hayvanlar, üretime başlayarak gerek üreticisine gerekse kırsal ekonomisine katkı sağlamaya başlarken, kırsal mahallelerdeki küçükbaş hayvan varlığını arttırmak, kırsaldaki vatandaşların ekonomik durumlarını geliştirmeyi hedefleyen projede, başvurular alınmaya başladı. Proje kapsamında, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Talas, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar ilçelerinden kriterleri sağlayan her ilçede 10 aileye, her aile için ise 19 akkaraman koyun ve 1 adet akkaraman koç ve 20 adet küçükbaş hayvan olmak üzere toplam 160 aileye, 3040 adet akkaraman koyun ve 160 adet akkaraman koç olmak üzere 3 bin 200 adet küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirilecek. Başvuruları, 14 Şubat’ta başlayan ‘Koyunlar Artıyor, Meralar Şenleniyor’ projesine, 4 Mart’a kadar başvuru yapılabilecek. Başvuru için aranan kriterler ise 01.01.2022 tarihi itibari ile 6360 sayılı yasayla Büyükşehir hinterlandına dâhil olan ilçelerin mahallerinde veya merkez ilçelerin kırsal mahallelerinde ikamet ediyor olmak, TÜRKVET sisteminde aktif veya pasif kayıtlı olmak, 01.01.2022 tarihi itibari ile TÜRKVET kayıtlarına göre 10 adet büyükbaş, 50 adet küçükbaş hayvandan fazla hayvanı olmamak şeklinde belirlendi.

Talebin dağıtılacak aile sayısından fazla olması halinde, kriterlere uyan aileler arasında kura çekilecek. Müracaatlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri’ne yapılıyor.