786 yıllık handa şed kuşanma töreni

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) tarafından yılın Ahisi seçilen 2 esnafa, 786 yıllık handa düzenlenen törenle kaftanları giydirildi.

PAYLAŞ
  • 15.09.2022 18:11
  • Güncelleme: 15.09.2022 19:39
786 yıllık handa şed kuşanma töreni
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) tarafından yılın Ahisi seçilen 2 esnafa, 786 yıllık handa düzenlenen törenle kaftanları giydirildi.

Bünyan ilçesinde bulunan ve Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubat zamanında yaptırılan 786 yıllık Sultanhanı’nda gerçekleştirilen törene, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda öğrenciler tarafından şiir okundu.

“Ahi Evran bir yandan sosyal, siyasi, ekonomik meselelerin merkezindedir”

Daha sonra bir konuşma yapan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Daha çok göçebe olan Türk kavimlerine mesleği öğretir. Onlara bu mesleği öğrettikten sonrada ahlaki umdelerini aşılar. ‘Eline, diline ve beline sahip ol’ der. Siyasi olaylarında içerisindedir. Alaeddin Keykubat ile adeta sırdaş, kanka gibidir. Fakat ölümünden sonra yerine gelen Vezir Saadettin Köpek ile ve yeni sultan olan Hunat Hatun’un oğluyla da ne yazık ki araları iyi değildir. Onlar Ahi Evran’a zulüm etmeye de başlarlar. Ahi Evran’ın bir müddet Kayseri’yi terk ettiği de söylenir. Yani bir taraftan dini öğretileri verirken, dünyadan da asla el ayak çekmez. Bu bizim için önemli bir kıstastır” diye konuştu.

“Ahilik kutlamaları Kayseri’ye çok yakışıyor”

Kayseri Valisi Gökmen Çıçek de, “Ahilik kutlamaları Kırşehir’de, Türkiye’nin her yerinde 81 ilde kutlanıyor. Kırşehir’e çok yakışıyor. Ancak Kayseri’ye de çok yakışıyor. Çünkü Kayseri’de Ahi Evran Zaviyesini gördükten sonra Ahi Evran’ın burada her sokakta sözünün olduğunu gördükten sonra çok daha iyi anladım. Kayseri nevide Ahi Evran’ın memleketi. Dolayısıyla burası Ahilik kutlamalarına çok yakışıyor” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Böyle güzel bir organizasyonu burada yaptıkları için hem başkanımız teşekkür ediyorum hem de haftayı kutluyorum. Yapılan çalışmalar hayırlı, uğurlu olsun, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Ahiler toplumda önemli işlevler görmüştür” diyen KESOB Başkanı Şeyhi Odakır da, “Şehre gelen yabancılarla yakından ilgilenmiş, halkın dertleriyle dertlenmiş, yöneticilerle halk arasındaki köprü vazifesi olmuş erdemli şahsiyetlerdir. Yüzyıllardır bu topraklarda etkisini, sürdüren Ahilik geleneği bir davaya el ele gönül gönüle vererek, hep birlikte sahip çıkmalıyız” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Ahi seçilen saatçi Selahattin Koca ile nakliyeci Mustafa Akşar’a kaftanları giydirilerek, plaket verildi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Develi'de ilköğretim haftası etkinlikleri yapıldı

Develi'de ilköğretim haftası etkinlikleri yapıldı

Müteahhitlerden TOKİ projesine talepli destek

Müteahhitlerden TOKİ projesine talepli destek

İncesu'da, kaymakam ve belediye başkanı çevre temizliği yaptılar

İncesu’da, kaymakam ve belediye başkanı çevre temizliği yaptılar

Hukukçu Çetin: 'Haklı gerekçe olmaksızın kiracının tahliye edilmesi kolay değil'

Hukukçu Çetin: “Haklı gerekçe olmaksızın kiracının tahliye edilmesi kolay değil”

'Gençlerle Kitap Sohbetleri'nin Eylül ayı programı gerçekleştirildi

‘Gençlerle Kitap Sohbetleri’nin Eylül ayı programı gerçekleştirildi

İncesu'nun çöplerini çocuklar topladı

İncesu'nun çöplerini çocuklar topladı

Çok Okunanlar
1
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

2
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

3
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

4
Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

5
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Beştepeler'de piknik yapıp, kent yaşamını öğrenebilirsiniz

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Beştepeler’de piknik yapıp, kent yaşamını öğrenebilirsiniz

6
Bir hafta bir Yazar: Hatice Ceritoğlu

Bir hafta bir Yazar: Hatice Ceritoğlu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kaymakam Göçer'den 27'nci Üzüm Festivaline davet

Kaymakam Göçer’den 27’nci Üzüm Festivaline davet

İnternet satışlarında yapılan yönetmelik değişikliği 2024'e ertelendi

İnternet satışlarında yapılan yönetmelik değişikliği 2024’e ertelendi

DAHA FAZLA
Polisten 'huzur' denetimi: 39 bin 970 lira ceza kesildi

Polisten ‘huzur’ denetimi: 39 bin 970 lira ceza kesildi

786 yıllık handa şed kuşanma töreni

786 yıllık handa şed kuşanma töreni

Foto kapanlara yaban hayatı değil, hırsızlar yakalandı

Foto kapanlara yaban hayatı değil, hırsızlar yakalandı

Polisten 'kuş' grubu araçlara ve motosikletlere denetim

Polisten 'kuş' grubu araçlara ve motosikletlere denetim

Jandarmadan eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Jandarmadan eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı