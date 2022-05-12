760 bin lira değerinde antika eşya çalan şüpheliler yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince yapılan operasyonlarda, 2 farklı adresten 760 bin lira değerinde antika eşya çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.
- 12.05.2022 12:03
- Güncelleme: 12.05.2022 12:04
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda 2 farklı adresten 760 bin lira değerinde antika eşya çalan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Hakkında, ‘iş yeri ve kurumdan hırsızlık’, ‘ruhsatsız silah taşıma’ ve ‘dolandırıcılık’ suçundan aranan Y.G., hakkında ‘iş yeri ve kurumdan hırsızlık’ suçundan gözaltına alınan İ.U. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
1ha
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