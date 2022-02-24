70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı
Kayseri ve Konya'da birçok hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen H.K. polisin yaptığı şafak operasyonu ile gözaltına alındı.
- 24.02.2022 13:24
- Güncelleme: 24.02.2022 13:24
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kayseri'de 70 bin TL değerinde çalınan ziynet eşyaları ve Konya'da birçok hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla, Cırgalan Mahallesinde belirlenen bir adrese şafak operasyonu düzenledi. Ekipler tarafından gerçekleşen operasyon kapsamında hırsızlık olaylarının önemli şüphelisi H.K yakalanarak, gözaltına alındı.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN