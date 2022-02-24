70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kayseri'de 70 bin TL değerinde çalınan ziynet eşyaları ve Konya'da birçok hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla, Cırgalan Mahallesinde belirlenen bir adrese şafak operasyonu düzenledi. Ekipler tarafından gerçekleşen operasyon kapsamında hırsızlık olaylarının önemli şüphelisi H.K yakalanarak, gözaltına alındı.