70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı

Kayseri ve Konya'da birçok hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen H.K. polisin yaptığı şafak operasyonu ile gözaltına alındı. 

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  • 24.02.2022 13:24
  • Güncelleme: 24.02.2022 13:24
70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kayseri'de 70 bin TL değerinde çalınan ziynet eşyaları ve Konya'da birçok hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla, Cırgalan Mahallesinde belirlenen bir adrese şafak operasyonu düzenledi. Ekipler tarafından gerçekleşen operasyon kapsamında hırsızlık olaylarının önemli şüphelisi H.K yakalanarak, gözaltına alındı.

1ha

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