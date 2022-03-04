7,5 milyon yıl önceye dayanan fosiller, bu müzede sergilenecek

Bilindiği üzere Yamula Barajı kıyısında, Kızılırmak ve Ağırnas-Barsama bölgelerinde 7,5 milyon yıl önce yaşadıkları düşünülen fil, zürafa ve gergedan fosilleri bulunmuştu. Yapılan kazı çalışmalarında bulunan Choerolophodon Pentelici'ye ait tam kafatası fosili de, dünyada tek örnek olarak literatüre geçmişti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 7,5 milyon yıl öncesine ışık tutan fosilleri sergileneceği bir müze oluşturulması için harekete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden yaklaşık 17 milyon TL maliyetli Paleontoloji Müzesi hakkında bilgi verdi. Kayseri’nin paleontoloji ve doğa tarihi açısından çok önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, “Filler, zürafalar, gergedanlar nerde yaşıyor, ormanlarda yaşıyor. Demek ki Kayseri geçmiş yıllarda baştanbaşa bir ormanlar diyarıymış. Böyle olunca bu fosiller 7,5 milyon yıl önce yaşamış, bilim adamları söylüyor, biz söylemiyoruz. Kayseri’mizin Kızılırmak bölgesinde, Yamula Barajı bölgesinde ortaya çıktı ama hemen ileride Ağırnas-Barsama bölgesinde de yine mevcut. Demek ki bu havzada da var. Burası Koramaz Vadisi diye biliniyor, Koramaz Vadisi şu anda UNESCO’nun geçici miras listesine girmiş durumda” dedi.

Açıklamasında, paleontolojinin tarihini yeniden yazacaklarını dile getiren Büyükkılıç, şunları söyledi: “Yapılan kazı çalışmalarında Yamula Barajı kıyısında 2019 yılında bulunan ve Finlandiyalı bir uzman tarafından incelenen Choerolophodon Pentelici'ye ait tam kafatası fosili de, dünyada tek örnek olarak literatüre geçmişti. Paleontoloji ve jeoloji konusunda adeta bir müze oluşturarak bilimin yeniden Kayseri bağlamında gözden geçirilmesini sağlamak için çalışıyoruz. Müze çalışmalarımız devam ediyor, dijitalize bir şekilde de paleontolojinin inşallah tarihini yeniden yazacağız.”

Kayseri’yi uluslararası boyutta tanıtmaya vesile olacaklarını belirtn Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi bilimde, sporda, kültürde, şehir turizminde bir dünya markası yapacaklarını sözlerine ekledi.