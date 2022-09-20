69 personel alımı için uzun kuyruk

Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraki KAYMEK, farklı meslek gruplarından istihdam edilmek üzere 69 personel almak için duyuru yaptı. Buna göre KAYMEK bünyesinde çalıştırılmak üzere daimi süreli ‘ağır vasıta şoförü (tır ve kamyon), beden işçisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, dozer operatörü, elektrik teknikeri, gece bekçisi, güvenlik görevlisi, hasta ve yaşlı bakım personeli, makine teknikeri, eğitim öğretmeni, silindir operatörü, inşaat teknikeri, harita teknikeri, asfalt operatörü, sosyal hizmetler operatörü ve bilgisayar mühendisi’ mesleklerinde personel alımı için ilana çıktı.

Sahabiye Mahallesi KAYMEK binasında iş başvuruları gerçekleştirildi. Başvuru tarihinin son günü olan bugün KAYMEK idari binası önünde vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

Uygun görülen adaylara mülakat yeri ve zamanı daha sonra mesaj yoluyla bildirileceği belirtildi.