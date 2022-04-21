61 yıl hapis cezası ile aranan suç makinesi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 8 ayrı dosyadan yakalama emri bulunan ve hakkında 61 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi’nde bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda; hakkında Kayseri başta olmak üzere İstanbul ve İzmir illerinden ’Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’, ’mala zarar verme’ suçlarından 8 ayrı yakalama emri ile aranan ve hakkında 61 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca aynı ikamette bulunan ’Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan yakalama emri bulunan A.Ç. ile S.G. de yakalanarak gözaltına alındı.

S.G. ve A.Ç. ifadelerinin alınmasının ardından savcılıkça serbest bırakılırken, D.Ç. ise cezaevine teslim edildi.