60 yıldır biriktirdiği antika eşyaları devlete bağışlamak istiyor

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yaşayan Hüseyin İnce, Derinkuyu ilçesine müze yapıldığı takdirde çocukluğundan beri biriktirdiği antika eşyaları bağışlamak istiyor.

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  • 05.09.2022 14:45
  • Güncelleme: 05.09.2022 14:45
60 yıldır biriktirdiği antika eşyaları devlete bağışlamak istiyor
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Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde yaşayan Hüseyin İnce, Derinkuyu ilçesine müze yapıldığı takdirde çocukluğundan beri biriktirdiği antika eşyaları bağışlamak istiyor.

Evinin bahçesini ve alt katını adeta müzeye çeviren Hüseyin İnce (82), biriktirdiği eşyaları ölmeden önce devlete bağışlamak istiyor. Öldükten sonra çocuklarının sahip çıkamayacağını düşünen İnce, "Ölmeden önce Derinkuyu ilçesine bir müze yapılırsa bu eserlerin tamamını bağışlamaya hazırım" dedi. İnce, yaptığı açıklamada, “82 yaşındayım. 60 senedir topluyorum. Şu ana kadar hiçbir şeyi satmadım. Çok malzeme var, bunların heba olmasını istemiyorum. Çocuklarım bunları bölüşemez. Derinkuyu’ya bir müze yapılarak bu parçaları oraya devretmek istiyorum. Müze yapılacak yerim var ama yapacak kudretim yok. Devlet Derinkuyu’ya müze yaparsa hepsini vermeye hazırım. Burada bulunan eserler heba olmadan değerlendirilmesini istiyorum” dedi.

Hüseyin İnce’nin koleksiyonunda; eski plaklar, bisikletler, geçmişte kullanılan taşlar, eski erzak küpleri, tarihi taş plaklar ve gramofonlar, nostaljik bisikletler, duvar saatleri, taş heykeller, değişik bölgelerden toplanan jeolojik özelliği olan taşlar, Rumlardan kalan şarap fıçıları ve yapı taşları ile şömineler, yüz elli yıllık körük, ganı ve at arabası malzemeleri, asırlık kahve kavurma makinesi, yüz elli yıllık yoğurt saklama taşı, el değirmenleri, farklı boyutlarda ayran ve tereyağı yapımında kullanılan toprak yayıklar, çoğu asırlık olan bakır, gümüş, krom ve çinko mutfak eşyaları, pekmez, şarap ve sirke küpleri, baba yadigarı olan üç asırlık silahlar, farklı yüzyıllara ait olduğu tahmin edilen kağıt paralar, koleksiyon paraları, Cumhuriyet dönemine ait paralar bulunuyor.

Ömrünü bu koleksiyona adayan İnce, zaman zaman plak dinleyerek dinleniyor ve geçmişe gidiyor. Gelen her konuğuna evinde oluşturduğu müzeyi büyük bir özen ve titizlikle gezdiren Hüseyin İnce, tüm eserler hakkında da tek tek bilgi veriyor. Nevşehir Valisi’ne de çağrıda bulunan Hüseyin İnce, “Sergilenecek ürünlerim var. Ayrıca ilçe merkezinde müze yapımına uygun kendi arsam var ama müze yapacak durumum yok. Eğer devletimiz Derinkuyu’ya bir müze yaparsa bu eserlerimin hepsini ve müzenin yapılacağı arsayı bağışlamaya hazırım. Nevşehir Valisi ve müze görevlileri gelsin gezsinler. Burayı onlara da anlatayım. Bu ürünlerin ileride heba olmasını istemiyorum” şeklinde konuştu.

İHA

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