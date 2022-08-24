6 Senedir kayıp olan Mehmet Mavi bulunamadı

Kayseri ve Antalya’da ikamet eden 82 yaşındaki Mehmet Mavi son olarak Talas’ta ki ikametinde görüldü. 11 Temmuz 2026 yılında kaybolan Mehmet Mavi bütün girişimlere rağmen bulunamadı. Yakınları şahsın izini kamera kayıtlarında bir noktaya kadar izlemesine rağmen sonuca ulaşamadı. Banka kayıtlarında da hiçbir hareket bulunmayan Mehmet Mavi için ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu. Mehmet Mavi’nin kayıp dosyasından düşeceğini kaydederek ölü ya da diri yerini bilmek istediklerini dile getirdiler.