6 otomobile çarptı, aracını bırakıp olay yerinden kaçtı

Sivas'ta kazaya karışan bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 5 otomobile çarpıp olay yerinden kaçtı.

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  • 23.01.2022 00:05
  • Güncelleme: 23.01.2022 00:05
6 otomobile çarptı, aracını bırakıp olay yerinden kaçtı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta kazaya karışan bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 5 otomobile çarpıp olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesinde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 58 ADG 142 plakalı otomobil ile 38 KC 207 plakalı otomobil kazaya karıştı. 58 ADG 142 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerinde bulunan park halindeki 5 araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken 7 otomobilde maddi hasar oluştu. Sürücü ise otomobilini bırakarak olay yerinden kaçtı. Otomobillerinde hasar oluşan araç sahipleri ise olay yerine geldiklerinde neye uğradıklarını şaşırdı. Otomobiller çekici vasıtasıyla kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobili zarar gören Nurhan Sipahioğlu, “Bir araba gelmiş 6 tane arabaya vurmuş. Arabayı da bırakıp kendisi kaçmış. Yeğenim in aracı tamamen pert olmuş. Yapılacak gibi değil. Birkaç araba daha var götürdüler. Yeğenim aradı çağırdı, şaşırdık. Mutlaka ya süratliydi ya da sarhoştu. Sürücünün yakalanmasını istiyorum” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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