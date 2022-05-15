6 ilde aranan suç makinesi yakalandı

Kayseri'de 11 ayrı suçtan aranan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

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  • 15.05.2022 17:32
  • Güncelleme: 15.05.2022 18:32
6 ilde aranan suç makinesi yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 11 ayrı suçtan aranan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hürriyet Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda; hakkında ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma’, ‘taksirle yaralanmaya neden olma’ ve ‘güveni kötüye kullanma’ suçlarından toplamda 11 ayrı suçtan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 64 bin TL adli para cezası bulunan M.Ö yakalandı. Ayrıca ‘dolandırıcılık’ ve ‘belgede sahtecilik’ gibi 11 ayrı suçtan hakkında arama kararı bulunan M.Ö.’nün; Kayseri, Diyarbakır, Nevşehir, Aksaray, Sivas ve Kahramanmaraş mahkemelerince de arandığı tespit edildi.

M.Ö. işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

İHA

Kayseri Gündem
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