6 bin öğrenciye eğitim desteği

Sivas Belediyesi ilkokul 1. Sınıfa başlayan 6 bin öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemeleri hediye etti.

Sivas’ta ilkokul 1. Sınıfa başlayacak öğrenciler okullarına gittiklerinde bir sürprizle karşılaştı. Sivas Belediyesi tarafından eğitim öğretimin ilk gününde 6 bin öğrenciye okul çantası ve kırtasiye seti hediye edildi. Sivas kent merkezinde bulunan İnönü İlkokulunda “Mutlu öğrenci mutlu gelecek” programı düzenlendi. Programa Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, veliler, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Burada konuşan Başkan Bilgin, “Sivas belediyesi olarak sadece klasik belediyecilik değil toplumun her noktasına her alanına dokunacak projelerle milletimizin emrindeyiz. Belediye makamını millete hizmet makamı olarak görüyoruz, milletin dertleriyle dertlenebildiğimiz zaman, milletin gündemini kendi gündemimiz yaptığımız zaman kendimizi başarılı görüyoruz” dedi.

“1.sınıf çocuklarımıza küçük bir hediyemiz olsun dedik”

Başkan Bilgin, eğitim öğretime yeni başlayacak öğrencilere küçük bir hediye verdiklerini belirterek, “Birçok programa katıldık ama bu gün ki çok farklı bir program bu gün yeni eğitim yılına başlayan çocuklarımızla beraberiz. Geleceğimiz için çocuklarımız için ülkemiz ve milletimiz için şunu net olarak görüyorum öğretmenlerimiz çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için üzerlerine düşen her türlü fedakârlığı yapıyorlar. Bazen kendi çocuklarını ihmal ederek öğrencilerine daha çok önem veriyorlar ama eğitim sadece okula bırakılacak bir alan değil bu noktada velilerimizin de hassasiyetle çocuklarımızın geleceği için üzerine düşeni yapmaları gerekiyor. Biz bu gün çocuklarımızı sevindirmek hem de sizlere katkıda bulunmak adına hiçbir ayrım yapmadan il merkezinde eğitime başlayacak 1.sınıf çocuklarımıza küçük bir hediyemiz olsun dedik” şeklinde konuştu.

“Farklı politikalarla eğitim öğretim yeniden şekillendiriliyor”

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Millieğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren farklı politikalarla eğitim öğretimi yeni bir anlayışla şekillendirmeye başladığını belirterek, “Eğitim tüm kadim medeniyetlerin geleceğinin şekillenmesinde tüm toplumların iyileşmesi güçlenmesi anlamında önemli bir rol oynar. Çok güzel bir söz var ‘Hiçbir anne baba çocuğuna eğitimden güzel miras bırakamaz’ dolayısıyla 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlangıcında belediyemizin iş birliğiyle özellikle sosyal sorumluluk projesi anlamında değer kaydeden çok önemli bir faaliyet içinde bulunuyoruz. Bakanlığımız özellikle 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren farklı politikalarla eğitim öğretimi yeni bir anlayışla şekillendirmeye başlamıştır. Özellikle yapılan bu çalışmalardan bir kaçını sizlerle paylaşmak isterim. Köy yaşam merkezleri, matematik seferberliği, temel eğitimde 10 bin okul projesi, kütüphanesiz okul kalmayacak gibi projelerle çocuklarımızla birlikte öğrenerek ülkemizin geleceğine katkı sunacağız. Bu anlamda farklı politikalar uygulayan bakanlığımız ilimizde de bu çalışmalarını başarılı bir şekilde yürütmektedir. Tüm veliler bizim önemli bir paydaşımız özellikle okullarla iş birliğimizin her anlamda sürekli birlikte yapmanın mutluluğunu yaşamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Program Nasreddin Hoca gösterisiyle sona erdi.