54 defa kan bağışında bulundu, bronz madalya aldı

Yeşilhisar ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Mehmet Çevik, kan bağışı rekoru kırdı. 54 kan bağışında bulunan ve takdir beratı ve madalya ile ödüllendirilen Çevik, herkesi kan vermeye davet etti. 

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  • 10.03.2022 12:05
  • Güncelleme: 10.03.2022 12:05
54 defa kan bağışında bulundu, bronz madalya aldı

Ameliyat ya da yaralanmalı olaylarda kişinin hayatta kalması kan bağışına bağlı. Zaman zaman bağışçı noktasında sıkıntılar yaşansa da bağış bilinci oluşmuş insanlar da yok değil. Yeşilhisar’da yaşayan 66 yaşındaki Mehmet Çevik bunlardan birisi. Düzenli olarak kan bağışında bulunan Çevik, bronz madalya ve takdir belgesiyle ödüllendirildi. 

Kan vermenin kendi sağlığı açısından da önemli olduğunu vurgulayan Çevik, hayat kurtarmanın da ayrıca kendisini mutlu ettiğini dile getirdi. Kendi yetiştirdiği doğal besinlerle beslendiğini ve bu nedenle sağlıklı olduğunu anlatan Çevik, “Düzenli olarak kan vermeye çalışıyorum. Ancak yaşımdan dolayı benden kan almıyorlar. Bugüne kadar toplam 54 defa kan bağışında bulundum. Kızılay da bu nedenle beni madalya ve takdir belgesiyle ödüllendirdi” dedi. 

Can kurtarmanın önemli bir davranış olduğunu vurgulayan Mehmet Çevik, her sağlıklı insanın da kan bağışı yapması gerektiğini söyledi. Çevik, “Sağlık ve sıhhatim kan verdikçe daha iyi oldu. Aynı zamanda manevi huzuru buluyorum. Kan verdiğim zaman gelen ‘3 hayat kurtardınız’ ya da ‘Doğaya 1 fidan diktiniz’ mesajları beni duygulandırıyor. Bazen ağlıyorum. Bu nedenle herkesi kan vermeye davet ediyorum” diye konuştu.

1ha

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