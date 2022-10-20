520 metre kablo çalan hırsızlar adliyede

Kayseri’de 4 farklı hırsızlık olayında 520 metre kablo çalan 2 şahıstan 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesine bağlı Hırka Mahallesi’nde kablo hırsızlığı şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda; M.A, M.T, M.G. ve A.T’ye ait olan tarlalardan toplamda 520 metre bakır kablo çalan 4 şüpheliden S.K. ve Ö.Ç, düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan S.K. ve Ö.Ç. adliye sevk edildi. Zanlılardan S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ö.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen M.Y. ve B.T’nin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.