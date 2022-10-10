5 yıldızlı poliklinikte günde bin 500 hastaya bakılıyor

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Kliniği'nde günde bin 500 hastaya hizmet verilirken, ayda yapılan 100 lazer ameliyatı ile hastalara şifa dağıtılıyor.

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  • 10.10.2022 16:20
  • Güncelleme: 10.10.2022 16:30
5 yıldızlı poliklinikte günde bin 500 hastaya bakılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Kliniği’nde günde bin 500 hastaya hizmet verilirken, ayda yapılan 100 lazer ameliyatı ile hastalara şifa dağıtılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen ve Türkiye’nin 5. şehir hastanesi olan Kayseri Şehir Hastanesi, açıldığı günden bu yana hem Kayseri’de hem de bölge şehirlerdeki hastalara şifa dağıtıyor. Göz kliniğinde günde bin 500 ayaktan hasta tedavi edilirken, aylık da 100 lazer ameliyatı yapılıyor. Son teknoloji cihazlar ile hizmet veren kliniğin idari ve eğitim sorumlusu Doç. Dr. Ender Sırakaya, “Kliniğimizde günlük ortalama bin 500 hasta girişi oluyor. Kliniğimizde şuan 18 uzman, 5 doçent, 1 baş asistan ve 11 asistan hekimimizle hastalarımızı muayene hizmeti vermekteyiz. Kliniğimizde 10 polikliniğimiz bulunmaktadır. bu polikliniklerde hastaların genel göz muayeneleri dışında eğer takip gerektiren bir durum varsa ilgili birimlerimiz tarafından takipleri yapılmaktadır. Retina, kornea, glokom, üveya, şaşılık ve gözkapağı ile ilgilenen oküloplasti birimi bulunuyor. Bunların dışında erken doğan çocuklarımızın göz taramaları ve muayeneleri de birimimizde takibi yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Sırakaya, “Aylık ortalama 100 kadar lazer ameliyatımız olmaktadır. Günlük ortalama 50 kadar katarakt ameliyatı yapıyoruz. Yaptığımız ameliyatlar sadece Kayseri içinden değil, çevre illerden ve birçok uzak ilden bile refere edilmiş hastaların ameliyatları yapılmaktadır. Teknolojinin son olanaklarını kullanıyoruz. Cihaz ve fiziki şartlar açısından herhangi bir yetersizliğimiz bulunmamaktadır. Burada herkes özveriyle çalışıyor ve yaptığımız işi çok severek yapıyoruz. Baktığımız hasta sayısı çok fazla gelebilir ama işimizi severek yaptığımız için bu konudan da gayet memnunuz. Gözle ilgili bir sıkıntı yaşanıldığı zaman Kayseri Şehir Hastanesine güvenerek ve problemleri çözeceğimize inanarak gelebilirsiniz. Ayrıntılı muayeneler burada hekimlerimiz tarafından yapılır. İlgili birimlere ihtiyaç varsa o birimlerdeki hekimlerimiz değerlendirir. Planlanan ameliyatlarda en başarılı şekilde yapılır. Bu konuda emin olabilirsiniz” şeklinde konuştu.

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İHA

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