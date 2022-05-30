5 ülkenin öğrencileri Melikgazi'de 'geri dönüşüm' eğitimi aldı

Melikgazi Belediyesi, Geri Dönüşüm Tesisleri'nde 5 ayrı ülkeden gelen öğrenci ve öğretmenlerine geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda eğitim verdi.

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  • 30.05.2022 14:11
  • Güncelleme: 30.05.2022 17:36
5 ülkenin öğrencileri Melikgazi'de 'geri dönüşüm' eğitimi aldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi, Geri Dönüşüm Tesisleri’nde 5 ayrı ülkeden gelen öğrenci ve öğretmenlerine geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda eğitim verdi.

Türkiye’nin gelişimine değer katan her bir projede yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Sürdürülebilirlik Avrupa’yı Birbirine Bağlıyor’ konulu proje çerçevesinde Örenşehir Çinkom Ortaokulu Erasmus KA-229 öğrenci değişim programı çerçevesinde Portekiz, İspanya, Hollanda, Slovenya ve Finlandiya gibi 5 ülkeden toplam 21 öğrenci ve 10 öğretmen şehrimize geldiler. Geri dönüşüm tesisimiz bir eğitim tesisi gibi hareket etmeye devam ediyor. Öğrenciler ve yetkililer belediyemiz geri dönüşüm tesisini ziyaret ederek sıfır atık hakkında bilgi aldılar. Aynı zamanda bitkisel atık yağların çöpe ve lavaboya dökülmemesi, tekstil atıklarının çöplerle karışık atılmaması, evlerimizde, okullarımızda işyerlerimizde ayrı toplanması ve geri kazanım noktalarına bırakılması gerekliliği vurgulandı. Hem çevre kirliliğinin önlendiği hem de doğal kaynakların korunduğu ve ülke ekonomisine sağlayacağı katkılar aktarıldı. Tesisimiz ve eğitim tesisi gibi örnek ve referans olmuştur. Ayrıca Erciyes Koleji 1.,2., 3. sınıf öğrencilerine sıfır atık eğitim semineri düzenlenmiştir. Öğrencilerimize okullarında ve evlerinde geri dönüşüm sıfır atık nasıl uygulanabilir anlatıldı. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

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İHA

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