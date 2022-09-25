5 suçtan aranan ve 20 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 farklı dosyadan aranan firari şahıs yakalandı.

PAYLAŞ
  • 25.09.2022 18:41
  • Güncelleme: 25.09.2022 19:52
5 suçtan aranan ve 20 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 farklı dosyadan aranan firari şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Osmanlı Mahallesi’nde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı. M.K.’nin ayrıca ’hırsızlık’, ’mala zarar verme’, ’kasten yaralama’, ’otodan hırsızlık’ ve ’işyerinden hırsızlık’ suçlarından firar olarak arandığı tespit edildi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından M.K. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Palamut fırtınası Kayseri'de de esiyor

Palamut fırtınası Kayseri'de de esiyor

Malatya- Kayseri Karayolu'nda feci kaza

Malatya- Kayseri Karayolu’nda feci kaza

Odun-Kömür fiyatları yüzde 100 arttı

Odun-Kömür fiyatları yüzde 100 arttı

Bez bebek satmak için 4 dil öğrendiler

Bez bebek satmak için 4 dil öğrendiler

Melikgazi Belediyesi, 'iklim ve Enerji Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesini' imzaladı

Melikgazi Belediyesi, 'iklim ve Enerji Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesini' imzaladı

Çok Okunanlar
1
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

2
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

3
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

4
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

5
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

6
Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

Uydu geçişini gören telefona sarıldı

Uydu geçişini gören telefona sarıldı

DAHA FAZLA
5 suçtan aranan ve 20 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

5 suçtan aranan ve 20 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Görevi sırasında kazada şehit olan Özsoy'un cenazesi memleketine geldi

Görevi sırasında kazada şehit olan Özsoy'un cenazesi memleketine geldi

Erciyes'te Uluslararası Dağ Bisikleti heyecanı yaşandı

Erciyes'te Uluslararası Dağ Bisikleti heyecanı yaşandı

Vatandaşa yardım ederken şehit oldu

Vatandaşa yardım ederken şehit oldu

'İklim ve Enerji Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi' imzalandı.

‘İklim ve Enerji Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi’ imzalandı.