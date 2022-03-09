Sivas’ta 5 kişi hakkında kaçakçılık suçlaması ile işlem yapıldı.

Sivas’ın Gürün ve Suşehri ilçelerinde D-100 ve D-300 karayolları üzerinde yapılan yol kontrolleri sırasında 225 gram toz esrar ve 540 paket kaçak sigara ele geçirildi. 5 şüpheli hakkında kaçakçılık suçlaması ile işlem başlatıldı.