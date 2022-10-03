5’inci Kitap Fuarı açılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen kitap fuarının 5’incisinde yine sevilen yazarlar ile geniş kitap koleksiyonu olan yayınevleri Kayseri’de buluşuyor. 5. Kayseri Kitap Fuarı, 14 -23 Ekim tarihleri arasında Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl 815 bin 110 ziyaretçi ile bir önceki yılın rekorunun kırıldığı fuara bu senede katılımın fazla olması bekleniyor.

5. Kayseri Kitap Fuarı’nda; 15 Ekim’de savunma uzmanı ve televizyon programcısı Mete Yarar, 21 Ekim’de yazar Nurullah Genç ve 23 Ekim’de ise tarihçi İlber Ortaylı’nın okurlarıyla buluşması bekleniyor.



Fuar hazırlıklarının devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tüm Kayserilileri 5’inci Kitap Fuarı’na davet etti.