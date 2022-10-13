41 yıl hapis cezası bulunan şahıs böyle yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar büro Amirliği ekipleri, hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

PAYLAŞ
  • 13.10.2022 17:31
  • Güncelleme: 13.10.2022 18:45
41 yıl hapis cezası bulunan şahıs böyle yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar büro Amirliği ekipleri, hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; hakkında ’Nitelikli yağma’, ’hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından aranan ve toplamda 41 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K., saklandığı müstakil eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Y.K., işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
MHP'li Özdemir: 'Türk milleti 21. yüzyılda yeni bir çağın daha kapısını araladı'

MHP'li Özdemir: 'Türk milleti 21. yüzyılda yeni bir çağın daha kapısını araladı'

Lisede yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Lisede yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Talas'ın Sivrisinekle Mücadelesi Örnek Oldu

Talas'ın Sivrisinekle Mücadelesi Örnek Oldu

Başkan Öztürk, Öğrencilerle Birlikte Çevre Temizliği Yaptı

Başkan Öztürk, Öğrencilerle Birlikte Çevre Temizliği Yaptı

Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Demirel: 'Sürpriz etkisi oluşturacak silahlarımız olmalı'

Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Demirel: 'Sürpriz etkisi oluşturacak silahlarımız olmalı'

Sarıgül'den TFF'ye çağrı: 'Sahalarda 8 tane yabancı değil, 8 tane Türk olmalı'

Sarıgül'den TFF'ye çağrı: 'Sahalarda 8 tane yabancı değil, 8 tane Türk olmalı'

Çok Okunanlar
1
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

2
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

3
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

4
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

5
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

6
Bir hafta bir Yazar: Cafer Dalmaz

Bir hafta bir Yazar: Cafer Dalmaz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor

Kayserispor’da Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor

Savunma sanayi Sempozyumu ve Sergisi yapıldı

Savunma sanayi Sempozyumu ve Sergisi yapıldı

DAHA FAZLA
Tırın çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Tırın çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Trafik kontrolünde aranan otomobilden tarihi eser çıktı

Trafik kontrolünde aranan otomobilden tarihi eser çıktı

Mahkûm yakınları 'af' istiyor

Mahkûm yakınları ‘af’ istiyor

41 yıl hapis cezası bulunan şahıs böyle yakalandı

41 yıl hapis cezası bulunan şahıs böyle yakalandı

Kurtulmuş: 'Yunanistan sırtını sıvazlayanlara güvenmesin'

Kurtulmuş: 'Yunanistan sırtını sıvazlayanlara güvenmesin'