4 yıl 7 ay kesinlesmiş cezası bulunan hırsız yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 farklı hırsızlık olayından aranması ve 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 3 farklı hırsızlık suçundan aranması bulunan ve 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi yakalandı. Ayrıca yapılan çalışmalarda 7 farklı hırsızlık olayına karışan 7 kişi de ekipler tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, bulunan malzemeler de sahiplerine teslim edildi.