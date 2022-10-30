4 suçtan aranan kadın derin dondurucudan çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, hakkında 4 farklı suçtan arama kaydı bulunan bir kadın, çalışır vaziyetteki derin dondurucudan çıkartıldı.

PAYLAŞ
  • 30.10.2022 16:29
  • Güncelleme: 30.10.2022 17:10
4 suçtan aranan kadın derin dondurucudan çıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, hakkında 4 farklı suçtan arama kaydı bulunan bir kadın, çalışır vaziyetteki derin dondurucudan çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahsın yakalanmasına yönelik Mimarsinan Mahallesi’nde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; hakkında ’Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’, ’trafik güvenliğini tehlikeye sokma’, ’kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma’, ’alkollü araç kullanma’ suçlarından aranan ve hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 3 bin 750 TL para cezası bulunan D.U. isimli kadın, ikametinin mutfak kısmında çalışır halde bulunan derin dondurucu içerisinde saklanır vaziyette yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.U., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Her dört kişiden birinin başına geliyor

Her dört kişiden birinin başına geliyor

Hayırsever İş Kadını Tomarza'ya Teknoloji Donanımlı Kütüphane Açtı

Hayırsever İş Kadını Tomarza'ya Teknoloji Donanımlı Kütüphane Açtı

Eski kaşar adeta doğal antibiyotik gibi

Eski kaşar adeta doğal antibiyotik gibi

Hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi

Hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi

Kayseri OSB Başkanı Yalçın: 'TOGG Türk sanayicisine heyecan ve güç katacak'

Kayseri OSB Başkanı Yalçın: 'TOGG Türk sanayicisine heyecan ve güç katacak'

Efeler Ligi 6. Hafta

Efeler Ligi 6. Hafta

Çok Okunanlar
1
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

2
Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

3
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

4
Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

5
Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

6
Bir hafta bir Yazar: Cafer Dalmaz

Bir hafta bir Yazar: Cafer Dalmaz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeşilhisar çiftçileri, tarlaya giren domuzlardan şikayetçi

Yeşilhisar çiftçileri, tarlaya giren domuzlardan şikayetçi

Talasgücü Belediyespor - Suvermez Kapadokyaspor: 1-0

Talasgücü Belediyespor - Suvermez Kapadokyaspor: 1-0

DAHA FAZLA
4 suçtan aranan kadın derin dondurucudan çıktı

4 suçtan aranan kadın derin dondurucudan çıktı

Büyükkılıç, Tuna Life Center'i gezdi

Büyükkılıç, Tuna Life Center'i gezdi

Off-Road Festivali nefes kesti

Off-Road Festivali nefes kesti

Gençlerin sorunlarna çözüm arayan çalıştay başladı

Gençlerin sorunlarna çözüm arayan çalıştay başladı

Yaya Yolu Ve Çevre Düzenleme Çalışması İle Melikgazi Yenileniyor

Yaya Yolu Ve Çevre Düzenleme Çalışması İle Melikgazi Yenileniyor