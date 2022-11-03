4 koldan 'onarım', daha güzel Talas

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından basit bakım-onarım işlerini yerine getirmek amacıyla Ağustos ayında hayata geçirilen 'Onarım Timi', kurulduğu günden bu yana irili ufaklı pek çok onarım talebini çözüme kavuşturdu.

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  • 03.11.2022 10:26
  • Güncelleme: 03.11.2022 12:35
4 koldan 'onarım', daha güzel Talas
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından basit bakım-onarım işlerini yerine getirmek amacıyla Ağustos ayında hayata geçirilen ‘Onarım Timi’, kurulduğu günden bu yana irili ufaklı pek çok onarım talebini çözüme kavuşturdu.

Hem Olay Yeri İnceleme Ekipleri tarafından tespit edilen eksiklikleri hem de vatandaşların iletişim merkezine ulaştırdıkları talepleri anında değerlendiren Onarım Timleri, 4 ekip halinde ilçede birçok noktada vatandaşlardan gelen isteklere anında karşılık veriyor.

Çalışmalarına hızla devam eden tim, bu çerçevede Eylül ve Ekim ayları içinde toplam 237 onarım talebini yerine getirdi. Talas genelinde çalışmalarını sürdüren Onarım Timi, kilitli parke ve bordür tamiratından engelli rampası düzenlemesine, tabela düzeltme işinden temizlik ve küçük boyama işlerine kadar çeşitli konularda ortaya çıkan eksiklikleri gidererek ilçe sakinleri için daha güvenli ve konforlu bir ortam oluşturuyor.

Basit problemlere anında çözüm üretmek amacıyla kurulan Tim sayesinde, daha büyük problemlerin oluşmasının önüne geçerek zamandan ve maliyetten tasarruf sağlanırken, vatandaşlar için de konforlu ve güvenli ortamın sürekliliği sağlanmış oluyor.

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İHA

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