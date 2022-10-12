4 ilçe kaymakamı Ali Dağı'ndan uçtu

Kayseri Ali Dağı'nda yamaç paraşütünün tanıtımı amacıyla Talas, İncesu, Yahyalı ve Felahiye kaymakamları yamaç paraşütü yaptı.

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  • 12.10.2022 13:24
  • Güncelleme: 12.10.2022 13:24
4 ilçe kaymakamı Ali Dağı'ndan uçtu

Kayseri Ali Dağı’nda ‘Gökler Çiçek Açıyor’ projesi ile yamaç paraşütü gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya ve Felahiye Kaymakamı Fatih Ayaz yamaç paraşüt uçuşu gerçekleştirdi. Uçuş sırasında kaymakamlar, 2 bin gündoğumu ve günbatımı çiçeği tohumlarını gökyüzünden savurdu.

Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Serdar Sarıçam, Vali Gökmen Çiçek’in teşvikiyle etkinlik ve faaliyetlere hız verdiklerini söyledi. Çiçek’in göreve başlamasıyla turizmin her alanında etkinlikler ve farkındalık çalışmaları yaptıklarını belirten Sarıçam, “Ali Dağı Yamaç Paraşütü etkinliğinin geniş kitlelere duyurulması için sayın valimiz, ilk olarak yamaç paraşütüyle uçmuştu. Biz de ‘Gökler Çiçek Açıyor’ projesi ürettik. Ardından Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız Adnan İncetoprak ve il müdürlerimizi ve şu an da kaymakamlarımızı uçurduk” dedi. 

Felahiye Kaymakamı Fatih Ayaz, uçuş sırasında yamaç paraşütü pilotu Abdurrahman Hüseyin Emre’nin video çekimiyle duygu düşüncelerini aktardı. Ayaz, "Yaklaşık 1 buçuk ay önce göreve başladım. Bugün burada da çok keyifli bir atlayış gerçekleştirdik. Sayın valimizin himayelerinde ‘Gökler Çiçek Açıyor’ projesi kapsamında bugün atlayışımızı gerçekleştirdik. Benim de ilk atlayışım ve ilk defa böyle bir heyecana ortak oldum. İnanılmaz bir duygu, anlatamayacağım bir keyif var. Herkesi mutlaka Ali Dağı’nda bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum. Emeği geçenlere de teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

1ha

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