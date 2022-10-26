4 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı

Kocasinan ilçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, faili meşhul olayların aydınlatılması için çalışma başlattı. Yapılan teknik inceleme ve araştırmalar neticesinde Çevril Mahallesinde Türk Telekom Şirketine ait 400 metre haberleşme kablosunun çalınması olayı, caminin tuvaletlerinden 3 adet demir kapısının çalınması olayı ve Türk Telekom Şirketine ait 50 metre haberleşme kablosunun çalınması olayı ile Kuşcu Mahallesinde caminin tuvaletlerinden 8 adet demir kapının çalınması olayının faili M.A.A. ve Ş.Y. isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

Hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.