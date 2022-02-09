3.Uluslararası Develi-Âşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi hazırlıkları başladı

Develi'de covid-19 sebebiyle iki yıldır yapılamayan Uluslararası Develi-Âşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresinin üçüncüsü için hazırlıklara başlandı.

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  • 09.02.2022 17:28
  • Güncelleme: 09.02.2022 18:28
3.Uluslararası Develi-Âşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi hazırlıkları başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Develi’de covid-19 sebebiyle iki yıldır yapılamayan Uluslararası Develi-Âşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresinin üçüncüsü için hazırlıklara başlandı.

30 Haziran ve 2 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan kongre Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kuzey Makedonya-Gostivar Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Kıbrıs Batı Üniversitesi, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü, Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü ve Develi Kaymakamlığı ortaklığında Develi Belediyesi’nin organizasyonunda gerçekleştirilecek.

Yurt içinden ve yurt dışından alanında uzman akademisyenlerin Develi, Âşık Seyrani ve Türk Kültürü hakkında bilimsel tebliğlerini sunacağı kongre sonrasında Develi, Âşık Seyrani ve Türk Kültürü hakkında derinlikli bilgilerin elde edilip kalıcı bir esere dönüştürüleceğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Uluslararası Develi-Âşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi için hazırlıklara başlamış bulunuyoruz. Develimizin, Aşık Seyrani’mizin ve Türk Kültürümüzün uluslararası arenada akademik düzeyde tanıtılmasına imkân sağlayan kongremize destek veren kurumlarımıza ve tüm akademisyenlere şimdiden teşekkür ederim” dedi.

Kongrede sunulan bilimsel tebliğler Develi, Âşık Seyrani ve Türk Kültürü başlıkları altında üç ayrı kitap olarak basılacak. Kongreyle ilgili detaylı bilgilere ise http://www.develikongre.org/ adresinden ulaşılabilecek.

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İHA

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