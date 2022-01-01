35 bin yerli ve yabancı turist Kapadokya'da yeni yılı karşıladı

Tarihi ve kültürel dokusuyla yılda milyonlarca turist ağırlayan Kapadokya bölgesi bu yılbaşında da doldu. Yeni yıla Kapadokya'da girmek isteyen yaklaşık 35 bin yerli ve yabancı turist aylar öncesinden erken rezervasyon yaptırarak yer bulabildi.

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  • 01.01.2022 01:01
  • Güncelleme: 01.01.2022 01:01
35 bin yerli ve yabancı turist Kapadokya'da yeni yılı karşıladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tarihi ve kültürel dokusuyla yılda milyonlarca turist ağırlayan Kapadokya bölgesi bu yılbaşında da doldu. Yeni yıla Kapadokya’da girmek isteyen yaklaşık 35 bin yerli ve yabancı turist aylar öncesinden erken rezervasyon yaptırarak yer bulabildi.

Yeni yılı Kapadokya’da karşılamak isteyen turistler günler öncesinden bölgeye gelmeye başladı. Gün boyu bölgeyi gezen turistler akşam saatlerinde ise eğlence mekânlarına akın etti. Kayadan oyma mekânlarda Türk Gecesi etkinliğine katılan turistler halay çekerek yeni yıla girdi. Bazı turistler de soğuk havaya aldırmadan yeni yılı ateş etrafında dans ederek karşıladı. Davul zurna eşliğinde oyun oynayan turistler yeni yılı ateş başında karşıladı.

Uçhisar ve Göreme kasabasında yapılan havai fişek gösterileri de izleyenleri mest etti. Dakikalarca süren havai fişek gösterilerini izlemeye gelen yerli ve yabancı turistler seyir tepelerinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

İHA

Kayseri Gündem
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