Haberler / / 30 Yıldır YERLİ -YERİNDE-YEREL Haber Kaynağınız 30 Yıldır YERLİ -YERİNDE-YEREL Haber Kaynağınız PAYLAŞ 19.10.2022 09:05 Güncelleme: 19.10.2022 09:05 HABERİ PAYLAŞ: İlk Yorum Yazan Sen Ol! BUNLARA DA BAKIN YÖK’ten para karşılığında tez ve ödev yazan kişilere suç duyurusu Kayseri'de Muhtarlar Günü kutlandı Büyükşehir'in heyecan dolu Tenis Defi Ligi'ne 200 sporcu katıldı Talas kırsalında sosyal tesis ağı genişliyor Büyükşehir KAYMEK, 5. Kayseri Kitap Fuarı'nda kitapseverlerle buluşuyor 30 Yıldır YERLİ -YERİNDE-YEREL Haber Kaynağınız Çok Okunanlar 1 5’inci Kitap Fuarı açılıyor 2 Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü 3 Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı 4 Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti 5 Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu 6 Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Kitap Fuarında Talas'a yoğun ilgi Başkan Çolakbayrakdar 'Kayseri'nin lezzetlerini, glutensiz şekilde türkiye ile buluşturacağız' DAHA FAZLA Kayseri’ye uyuşturucu sokan şüpheli yakalandı Büyükşehir, Erciyes Bulvarı'nı Talas Bulvarı'na bağlayacak Başkan Büyükkılıç'ın kanser hastalarına özel projesinde sona doğru Yaz sineklerine erken tedbirle çözüm Ali Rıza Özderici Kız Proje AİHL, Türkiye birincisi oldu