30 Ağustos Tenis Kupası devam ediyor
Kayseri Tenis İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ve bir hafta sürecek olan 30 Ağustos Tenis Kupası Turnuvası devam ediyor.
- 24.08.2022 11:21
- Güncelleme: 24.08.2022 11:21
Tenis İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan ve bir hafta sürecek olan müsabakalar Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kortlarında devam ediyor.
Tenis İl Temsilcisi İsa Taştan müsabakalar hakkında bilgi verdi. Taştan açıklamasında, “Yoğun şekilde devam ediyoruz. Tenis kupasına 55’i erkek, 36’sı kız olmak üzere 91 sporcu katılıyor. Amacımız bu sporu tabana yaymak. Herkesin tenis oynadığı bir Kayseri oluşturmak. Sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.
1ha
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