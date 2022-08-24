30 Ağustos Tenis Kupası devam ediyor

Tenis İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan ve bir hafta sürecek olan müsabakalar Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kortlarında devam ediyor.

Tenis İl Temsilcisi İsa Taştan müsabakalar hakkında bilgi verdi. Taştan açıklamasında, “Yoğun şekilde devam ediyoruz. Tenis kupasına 55’i erkek, 36’sı kız olmak üzere 91 sporcu katılıyor. Amacımız bu sporu tabana yaymak. Herkesin tenis oynadığı bir Kayseri oluşturmak. Sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.